مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يقيم مقهى الحوار الاعلامي بتبوك

المناطق- تبوك- علي العميري:

استضاف المقهى الحواري الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تبوك الإعلامي ناعم الشهري وعدد كبير من المشاركين والمهتمين بالحوار الإعلامي وقدم اللقاء مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بتبوك الأستاذ فايز البلوي الذي رحب بالضيف وأشاد بدوره الإعلامي والخبرة الإعلامية التي يمتلكها ودور الإعلام في إيصال الصورة الحقيقة وفقا للقيم الإعلامية واخلاقيات مهنة الإعلام .

إثر ذلك استعرض الضيف بداياته مع الإعلام وكذلك أهمية الحوار الاعلامي في إيجاد لغة اعلامية وطنية بالإضافة إلى استعراض لنماذج اعلامية مشرقة ساهمت في صناعة الإعلام المميز.

وأكد الشهري على أهمية إيجاد صورة واضحة للعلاقة بين الاعلام والمسؤول والمجتمع ’ وقيام الإعلامي بدوره الحقيقي في توصيل رسالته الإعلامية ، التي تحافظ على جودة الرسالة وتحكمها قيم واخلاقيات الإعلامي الذي ينقل الخبر الإعلامي بالصورة الحقيقة الهادفة .

بعد ذلك شارك الحضور الضيف في تقديم العديد من الرؤى والتصورات والمقترحات حول آلية الحوار الإعلامي ودور الإعلام في بناء الإعلام الجديد المتطور الذي يتوافق مع ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نقلة نوعية في شتى المجالات.

وكان تفاعلهم يحمل ثراء معرفي ومقترحات مميزة.

