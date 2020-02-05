تعليم تبوك يطلق مسابقة الريادة في التجهيزات المدرسية

المناطق- تبوك:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم عن انطلاق مسابقة الريادة في التجهيزات المدرسية في مدارس تبوك بفروعها الأربعة: مصادر التعلم والمختبرات المدرسية، وتقنيات التعليم، والبيئة المادية.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية عايض بن صالح القرني، أن هذه المسابقة التي أطلقتها إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم تبوك,تهدف إلى تطوير وتحسين البيئة التعليمية بالمدارس وكشف جوانب التميز في الميدان التعليمي وفق معايير للجودة, وتكريم المبادرين والمبدعين في المدارس التي استفادت من الميزانيات التشغيلية, وتقديم الخدمات التربوية على أكمل وجه محققة التوظيف والاستثمار الأمثل للموارد داخل المدرسة وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة بما ينعكس على العملية التعليمية ويحقق أهدافها.