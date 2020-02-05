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طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول

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طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول

طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول
http://almnatiq.net/?p=828720

انزلقت طائرة ركاب من على مدرج الطيران اليوم الأربعاء في مطار صبيحة جوكشين الدولي على الجانب الآسيوي من اسطنبول،بتركيا، ما تسبب في انشطارها لنصفين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران بمطار إسطنبول، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات تم بثها عبر القنوات التليفزيونية تحطم مقدمة الطائرة، وشوهد الركاب يغادرون عبر جناح واحد.

وأفادت شبكة إن تي في الخاصة أن 177 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “تي أر تي” أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

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