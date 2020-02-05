معسكرا الرياض وجدة أولى مراحل إعداد أخضر قوى الإعاقة لأولمبياد طوكيو 2020

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انطلق يوم الأحد الماضي معسكر المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في مدينة الرياض و محافظة جدة استعدادًا لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة فزاع الدولية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر المقبل.

ويعد المعسكر أولى مراحل إعداد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ، التي وضعها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية وتتضمن المشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات الدولية للوصول إلى الجاهزية الأمثل للاعبين واللاعبات حتى موعد انطلاق الأولمبياد.

ويشارك في معسكر جدة لاعبي المنتخب للسرعات والكراسي المتحركة ، فيما يشارك في معسكر الرياض لاعبي ولاعبات المنتخب للجري والرمي، ويتخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ، حيث يشرف فنياً على الأخضر في معسكر جدة المدرب التونسي محمد مشراوي ، فيما يشرف على منتخب السيدات الذي يجري تدريباته في الرياض المدربة الجزائرية نسيمة أمير.

