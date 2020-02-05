المناطق- تيماء- محمد العنزي:

غرفة تبوك تنظم يوم حقلي لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة لمزارعي محافظة تيماء

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم يوم حقلي تدريبي لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة بالتعاون مع شركة سابك وذلك ضمن الأنشطة والبرامج الإرشادية التي تقدمها غرفة تبوك بحضور محافظ تيماء نايف بن سعد السديري ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أحمد بن عطية الحارثي وعدد من المزارعين والمهتمين بالمحافظة.

وبدأ اليوم الحقلي الذي أقيم بمزرعة القويز بمدينة تيماء بالحديث عن خدمة ورعاية المحاصيل الزراعية والتي قدمها الدكتور راشد العبيد من كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود واستعرض كلاً من المهندس عبدالمنعم الشواف والمهندس إبراهيم الشويمان من وزارة البيئة والزراعة أهم الأفات الحشرية والمرضية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

كما اشتمل اليوم الحقلي على عرض أهم التجارب الزراعية الشخصية بالمحافظة، بالإضافة الى تطبيقات عملية على خدمة ورعاية الأشجار والمحاصيل وتطبيقات عملية على كيفية التعرف على أهم الأفات المرضية والحشرية للمحاصيل وطرق مكافحتها.

وفي الختام كرم محافظ تيماء المشاركين والداعمين والمساهمين بهذه المناسبة.