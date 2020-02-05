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شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي

شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=828739
المناطق / بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ ، فقد جرى خلال الشهر الماضي من تاريخ ١٤٤١/٥/١هـ وحتى ١٤٤١/٥/٣٠هـ ، ضبط ( ٢٣٠ ) مخالفة للذوق العام ، شملت مخالفة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية ، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها ، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة ، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين ..

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