شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ ، فقد جرى خلال الشهر الماضي من تاريخ ١٤٤١/٥/١هـ وحتى ١٤٤١/٥/٣٠هـ ، ضبط ( ٢٣٠ ) مخالفة للذوق العام ، شملت مخالفة رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية ، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها ، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة ، مشيراً إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين ..