يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي حائل نيسان الدولي 2020

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فرض السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي سيطرته على النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي 2020م الجولة الأولى من الرالي، وأنهى المرحلة الأولى بطول 227 كيلومتر التي انطلقت اليوم (الأربعاء) من محافظة بقعاء، بفارق 8:50 دقائق عن أقرب مُنافسيه، واجتاز الراجحي المرحلة خلال 2:21:59 ساعَتين، وتضمنت مسارات السباق الذي اطلق من بقعاء، وفي الترتيب العام المُؤقَّت يتقدَّم بفارق ست دقائق عن مُواطنه صالح العبدالعالي الذي يستعين بالملاح الخبير في بُطولة العالم للراليات النرويجي أولي فلون.

وقال الراجحي: “كل شيء على ما يُرام، لقد تصدَّرنا الرالي ولكن أخذنا الأمور بروية، إن أهم أمر هو إنهاء المرحلة بدون ارتكاب أية أخطاء، والحُصول على النقاط المُضاعفة مع انطلاقة البُطولة، لقد قدَّم الملّاح “مايكل” عملًا جيدًا”.

وقال صالح العبدالعالي: “لقد كانت مرحلة رائعة، وسُرعتي جيدة بحُدود 50 كيلومترًا في الساعة، ومن ثم واجهنا كُثبان رملية كبيرة، بعدها زدت سُرعتي ومن ثم كُنت حذرًا. يُشارك الملّاح “أولي” معي لأول مرّة وهو سعيدٌ بذلك، لقد قفزنا عن إحدى الكثُبان الرملية وأحب السيارة، إنها بداية جيدة لفريق يزيد للسباقات باحتلال المركزين الأول والثاني، يُمكنني تحقيق نتيجة مرضية يوم غدٍ”.

وأنهى السائق الخبير التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا المرحلة ثالثًا، واحتل السعوديان السائق أحمد الشمَّري وملّاحه زياد الحربي المركز الرابع بفارقٍ كبير، لكنهما في المركز الأول في فئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجارب المُتسلسل في سيارة نيسّان.

يُشارك في رالي حائل نيسّان الدولي 50 سيارة وشاحنة واحدة و18درّاجة نارية و 18 درّاجة نارية رُباعية العجلات، ويُنظِّمه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

الإخوان البلوشي يتصدَّران فئة الدرّاجات النارية

في فئة الدرّاجات النارية، هيمن الإخوان الإماراتيان سُلطان ومُحمَّد البلوشي على المرحلة الأولى من الرالي، ويُشاركان على متن درّاجات “كاي تي أم” النمساوية، أنهى سُلطن المرحلة أولًا بفارق 2:59 دقيقتَين عن مُحمَّد، واحتل الدرّاج السعودي أنس الرهيني المركز الثالث.

وقال مُحمد البلوشي: “لقد كانت مرحلةً جيدةً اليوم، افتتحت المسارات، من الجيِّد خوض مثل هذه الراليات تحضيرًا للحدث الأكبر، مثل رالي داكار 2021، افتتحتُ كامل المسار وأنا فخورٌ بذلك، أحتل الآن المركز الثاني خلف أخي، ومسرورٌ بأننا نحتل المركزين الأول والثاني”.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، كانت هيمنة درّاجات “ياماها” واضحةً، حيث حقق الدرّاج السعودي سُفيان العُريفان أسرع توقيت في المرحلة، أمام رياض العُريفان وعبدالسلام حمام.

ويخوض المُشاركون يوم غدٍ (الخميس)، السادس من شباط (فبراير)، والمرحلة الخاصَّة الثانية (الرديفة) وطولها 352 كيلومتر، وتُقام النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسّان بتنظيمٍ من وهيئة تطوير منطقة حائل وتعاونٍ المنظم الفني للرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وتعاون الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، وسمو نائبه صاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود.

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الأولى – ترتيب غير رسمي:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

01- يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ مايل أورر (إرلندة) – تويوتا هايلوكس أوفردرايف – 2:21:59 ساعتَيْن

02- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همَّر – 2:27:59ساعتَيْن

03- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 2:30:49 ساعتَيْن

04- أحمد الشمَّري (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) – نيسّان (“تي 2”) – 2:37:17 ساعتَيْن

05- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 2:39:48 ساعتَيْن

06- ماجد إبراهيم التُويجري (السعودية)/ رائد المزيد (السعودية)- “كان – أم” (“تي 3”) 2:41:01 ساعتَيْن

07- مُنيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 2:41:44 ساعَتين

08- صالح السيف (السعودية) ياسر الشمَّري (السعودية) – “كان – أم” (“تي 3”) – 2:42:55 ساعتَيْن

09- سامي الشمَّري (السعودية)/ عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 2:43:09 ساعتَيْن

10- يوسف السويدي (السعودية)/ عبداللـه الصغيري (السعودية) – نيسّان “تي 2” – 2:44:00 ساعتَيْن

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الأولى – ترتيب غير رسمي:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:20:07 ساعات

02- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:23:06 ساعات

03- أنس الرهيني (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:27:37 ساعات

04- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 3:35:42 ساعات

05- فهد الحجاب (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:38:51 ساعات

06- أحمد الناصر (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:46:22 ساعات

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الأولى – ترتيب غير رسمي:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُفيان العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:11:38 ساعات

02- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:13:51 ساعات

03- عبدالسلام حمام (السعودية) – ياماها – 3:27:34 ساعات

04- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 3:31:34 ساعات

05- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها – 3:33:31 ساعات

06- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 3:35:38 ساعات

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الأولى – ترتيب غير رسمي:

السائق والملّاح والمُساعد المركبة التوقيت

01- إبراهيم المُهنَّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ