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الاتحاد يعود للانتصارات بثنائية في شباك التعاون

الاتحاد يعود للانتصارات بثنائية في شباك التعاون
http://almnatiq.net/?p=828759
المناطق - الرياض

عاد الفريق الأول لكرة القدم بناد الاتحاد إلى الانتصارات بعدما حقق فوزاً صعباً على التعاون بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الاتحاد التسجيل في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعدما استغل الفريق هجمة مرتدة نموذجية، أنهاها البرازيلي رومارينيو بتمريرة حاسمة سجلها سعود عبدالحميد في الشباك.

وعزز المدافع الجديد برونو أوفيني التقدم للاتحاد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعدما حول ركلة ركنية برأسه إلى المرمى.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، سجل التعاون هدفه عن طريق مهاجمه هيلدون راموس بعدما استغل كرة عرضية أرضية ليسكنها بيمينه في الشباك.

وبات هذا الانتصار هو الأول لفريق الاتحاد بعد ستة تعثرات متتالية، حيق خسر مرتين وتعادل في أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 27 نقطة في المركز الرابع.

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