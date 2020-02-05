نيوم توقع اتفاقية مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

المناطق- نيوم- علي العميري:

أعلنت نيوم اليوم عن توقيعها اتفاقية مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، بهدف سد الاحتياجات البشرية للمشروع في هذا المجال. وتم توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم عقده في الرياض على مدى يومين وحضره خبراء في المجال يمثّلون مؤسسات إقليمية ودولية.

ويحتاج مشروع نيوم إلى عدد كبير من المتخصصين في الأمن السيبراني من أجل إدارة وضمان أمن التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والأنظمة الأخرى المتوقعة في نيوم خلال السنوات المقبلة، حيث تعد هذه التقنيات والأجهزة المستخدمة في إنترنت الأشياء نقاط ضعف في كل الأنظمة والشبكات، يجب حمايتها.

وستتولى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توفير وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية حول الأمن السيبراني لخرّيجي منطقة نيوم الجدد والموظفين الحاليين أو المحتملين وشركاء نيوم. كما ستتيح الاتفاقية للجانبين بحث المزيد من فرص التعاون المستقبلي.

ويعدّ نيوم مشروعاً رائداً يندرج في إطار رؤية السعودية 2030 وهو يمتدّ على مساحة 26500 كيلومتر مربع شمال غرب المملكة العربية السعودية ويوفر فرصاً استثمارية ممتازة في عدد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما التقنيات الرقمية.