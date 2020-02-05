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ترقية (1757) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

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ترقية (1757) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

ترقية (1757) فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
http://almnatiq.net/?p=828768
المناطق - فضة عطيف

صدر قرار معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بترقية (1757) فرداً من منسوبي حرس الحدود للمرحلة الثانية ، اعتباراً من تاريخ ١ /٥/ ١٤٤١هـ ، بمختلف الرتب العسكرية، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية- يحفظه الله – ، على دعمه اللامحدود لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمناً دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود .

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.

الجدير بالذكر ، أن المرحلة الأولى شملت ترقية (1870) فرداً ليصبح مجموع من تم ترقيتهم خلال الفترتين، من تاريخ ١ /٥/ ١٤٤١هـ ، (3627) فرداً من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية.

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