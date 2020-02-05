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انطلاق دورة تدريب متطوعات الدفاع المدني بمنطقة تبوك

انطلاق دورة تدريب متطوعات الدفاع المدني بمنطقة تبوك

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انطلاق دورة تدريب متطوعات الدفاع المدني بمنطقة تبوك

انطلاق دورة تدريب متطوعات الدفاع المدني بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=828771
المناطق- تبوك- شريفه الزهراني:

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع فريق نبض الحياة التطوعي بالمنطقة ، دورة تدريبية للمتطوعات في برامج الدفاع المدني الوقائية وأعماله التوعوية على مدى يومين وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالمديرية .

وتهدف الدورة التي يقدمها مجموعة من المدربين والمدربات إلى تأهيل المتطوعات للقيام بأعمال التوعية وفقاً للمسار التدريبي الذي جاءت محاوره على النحو الآتي : التطوع و مفهوم التطوع بالدفاع المدني والسلامة المنزلية،و السلامة المدرسية ، والإطفاء (نظري وعملي ) .والحماية المدنية والإسعافات الأولية ( نظري وعملي) وخطط الاخلاء و الايواء.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري : أن البرنامج تخلله العديد من الأنشطة والدورات التنموية ،موكداً إعتزاز المديرية بالمساهمة الفاعلة لمدربيها لا سيما في تدريب وتأهيل الشباب والشابات المتطوعين، ليكونوا رديفاً فاعلاً لجهاز الدفاع المدني وبخاصة في الظروف الطارئة وغير الاعتيادية، مثمناً الدور الذي تضطلع به الفرق التطوعية في تقديم خدماتها المجتمعية وفق مسارات وأسس علمية وعملية.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك المهندس عبدالرحمن بن نوح بالجهود التي يبذلها الدفاع المدني في تدريب المتطوعين والمتطوعات وتأهيلهم نظرياً وعملياً، مبدياً استعداد ” الفريق” في المضي قدماً في المساعده لتنفيذ كافة مراحل التدريب والتأهيل والتنفيذ للأعمال المشتركة ، وتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز قدرات الشباب كداعمين لاعمال الدفاع المدني بما يمكنهم من القيام بمهامهم الإنسانية بكل كفاءة واحتراف .

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