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محافظ تيماء يستقبل رئيس الغرفة التجارية بتبوك

محافظ تيماء يستقبل رئيس الغرفة التجارية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=828775
المناطق _ تبوك
استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه في المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك احمد بن عطية الحارثي .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالحارثي مؤكداً أهمية تعزيز مجالات التعاون والتكامل بين غرفة تبوك ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المنشودة نحو النهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري بالمنطقة ومحافظاتها.
وأشار إلى أن الإمكانات والمقومات والفرص الاستثمارية والسياحية العديدة التي تتمتع بها المحافظة التي تجعلها وجهة للمستثمرين.
واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك خلال اللقاء العديد من البرامج التي تنفذها الغرفة نحو خدمة المنشآت التجارية والصناعية بالمنطقة كما تطرق الحوار إلى التعاون لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك شكره وتقديره لمحافظ تيماء على الاستقبال ودعمه وتوجيهه في كل ما يخدم الغرفة وبرامجها.

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