سمو أمير منطقة جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع

جازان _ فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، فعاليات مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع تحت شعار “الوسطية أمان” التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ودشن سموه فور وصوله المبادرة وتجول والحضور على أقسام المعرض المقام بهذه المناسبة , مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المعرض وما تضمنه من أركان تمثل مشاركة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية وجامعة جازان والكلية التقنية وإدارتي التعليم بجازان وصبيا وأفرع وزارة الإعلام والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والبيئة والمياه والزراعة والصحة والقطاعات الأمنية بالمنطقة وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات بالمنطقة.

وبدء الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طاهر بن محمد عريشي كلمة أعرب فيها عن سعادته وأعضاء وعضوات الجمعية برعاية سمو أمير المنطقة للمبادرة والمعرض المصاحب، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة.

وبين أن فعاليات المبادرة ستتواصل على مدى “10” أيام من خلال المعرض المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري الذي يحتوي على عدد من ورش عمل والمحاضرات والندوات والحوارات التي تهدف للتعريف بالفكر وطرق الوقاية منه وترسخ الوسطية في نفوس أبناء وبنات الوطن, وسيفتح الباب لجميع طلاب وطالبات الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمواطنات , وكذلك تنفيذ عدد من المحاضرات بعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

عقب ذلك ألقيت كلمة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، ألقاها نيابة عنه رئيس محكمة صامطة الشيخ عماد عطيف أكد فيها أهمية التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة وفق مبادئ الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والغلو , والتحذير من أصحاب الفكر الضال والبعد عنهم , مشدداً على أهمية الدور المناط بالأسرة والمدرسة وغيرها من مؤسسات المجتمع في حماية الناشئة من خطر تلك الأفكار, سائلاً العون والسداد من الله تعالى للجميع.

وتضمن الحفل العديد الفقرات المتنوعة , فيما كرم سمو أمير المنطقة الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ المبادرة وتسلم هدية تذكارية بالمناسبة.

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني والمستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمينة محمد بن عبدالله الخليوي , وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سيعدان وعدد من المسؤولين .