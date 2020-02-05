الزعاق يعلن عن بدء موسم “العقارب” .. “بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة”

المناطق _ الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور “خالد الزعاق” أن اليوم آخر موسم الشبط، وغداً الخميس أول موسم العقارب، موضحاً أنه يبدأ يسود الدفء المحشى بهجمات برد مباغتة.

وأوضح “الزعاق” من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اليوم آخر الشبط وغداً الخميس أول موسم العقارب ومدتها(39)يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم وكل نجم(13)يوماً.

وأضاف: أن موسم العقارب قسمت لثلاثة أقسام وهي: عقرب “السم والدم والدسم”، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه،

وبين الزعاق أنها سميت “العقارب” لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، حيث يدخل على أجواء المملكة نجمه الأول المسمى بـ”عقرب السم” من منتصف الأسبوع القادم، ومدته 13 يوماً، ونسبت لذلك الاسم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم. وأشار إلى أنه يليها نجم “عقرب الدم”، والتي اصطلح على تسميتها بذلك توصيفاً لبردها الذي كأنه يدمي الجسد، وأخيراً “عقرب الدسم”،

وتابع: سميت بذلك لتواؤمها مع فترة الربيع. وأضاف أن الفارق بين الشبط والعقرب، هو أن برد الشبط يمد بعكس برد العقارب الذي لا يمد، ويحمل الأخير ثلاث موجات في عدد أيامه كاملة.