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الهلال يكسب الرائد ويستمر متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الهلال يكسب الرائد ويستمر متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=828797
المناطق _ الرياض

فاز فريق الهلال على ضيفه فريق الرائد بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في ثالث مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل كارلوس إدواردو هدف الهلال الأول في الدقيقة 6، قبل أن يضيف زميله بافيتيمبي قوميز هدف فريقه الثاني في الدقيقة 42 من ضربة جزاء , وفي الدقيقة 60 سجل فريق الرائد هدفه الأول عن طريق لاعبه محمد فوزير من ركلة جزاء , وقبل نهاية المباراة في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 95 أضاف حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف الهدف الثالث لفريقه عن طريق ضربة جزاء .
وبهذا الفوز رفع فريق الهلال رصيده لـ 38 نقطة في المركز الأول متصدرًا للدوري وبفارق 4 نقاط عن منافسه النصر صاحب المركز الثاني ، في حين بقي الرائد على رصيده السابق في المركز السادس بـ 27 نقطة .

 

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