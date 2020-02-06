الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس الخميس، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية).
وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14/ 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.
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