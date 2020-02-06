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5 خطوات لمحاربة تساقط الشعر ً

5 خطوات لمحاربة تساقط الشعر ً
http://almnatiq.net/?p=828819
المناطق_الرياض

سوء التغذية، وإصابة فروة الرأس بالقشرة، واختلالات الغدة الدرقية، تقف وراء مشكلة تساقط الشعر، ناهيك عن العوامل الوراثية، والمستحضرات الكيماوية التي تضر ببصيلة الشعر، فضلا عن الإجهاد، ودهنية فروة الرأس. وفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ينصح الخبراء بغسل الشعر الجاف مرتين أسبوعيا، تزيد إلى 4 مرات للشعر الدهني، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتناول كمية كبيرة من المياه، وتجنب ملطفات الشعر الكريمية، واستبدالها بمنشط شعر عشبي غير دهني، إضافة لاستخدام التونيك

1- غسل الشعر مرتين إلى 4 أسبوعياً

2- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

3- زيادة كميات المياه المتناولة يومياً

4- تجنب ملطفات الشعر الكريمية

5- استخدام منشط عشبي غير دهني

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