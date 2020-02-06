مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لأطفال ونساء كشمير

مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لأطفال ونساء كشمير

أبرز المواد
حظر سيارات البنزين والهجين في بريطانيا اعتبارا من 2035

حظر سيارات البنزين والهجين في بريطانيا اعتبارا من 2035

أبرز المواد
الرياضة والقهوة لهما نفس التأثير على الذهن

الرياضة والقهوة لهما نفس التأثير على الذهن

أبرز المواد
“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا

“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا

أبرز المواد

مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لأطفال ونساء كشمير

مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة لأطفال ونساء كشمير
http://almnatiq.net/?p=828825
المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 445 حقيبة شتوية في مديرية ميربور بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,225 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

روابط ذات صلة

حظر سيارات البنزين والهجين في بريطانيا اعتبارا من 2035

حظر سيارات البنزين والهجين في بريطانيا اعتبارا من 2035
الرياضة والقهوة لهما نفس التأثير على الذهن

الرياضة والقهوة لهما نفس التأثير على الذهن
“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا

“جولدمان ساكس”: النمو العالمي سينخفض متأثرا بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*