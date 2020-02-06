“مينوتمان 3”.. صاروخ أمريكي عابر للقارات بنظام جديد

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“مينوتمان 3”.. صاروخ أمريكي عابر للقارات بنظام جديد

“مينوتمان 3”.. صاروخ أمريكي عابر للقارات بنظام جديد
http://almnatiq.net/?p=828829
المناطق - الرياض

اختبرت الولايات المتحدة اليوم بنجاح صاروخاً عابراً للقارات “مينوتمان 3” بنظام جديد لتحديث هذا الطراز من صواريخ أرض – جو القديمة.
وأطلق الصاروخ في الساعة 00:33 بالتوقيت المحلي (8:33 ت.غ) من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، واجتاز 6760 كلم فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر قرب جزر مارشال، كما ذكر سلاح الجو في بيان.
وأوضح سلاح الجو الأميركي أن التجربة كانت بهدف التطوير وليس تجربة روتينية، كما جرى في الثاني من أكتوبر.
وأشار البيان إلى أن الصاروخ الذي لم يكن مسلحا يمكن تجهيزه بنوع جديد من الرؤوس الحربية النووية.
كما قال بيان سلاح الجو: إن هذه التجربة كانت مقررة منذ أشهر، ولا تشكّل رداً أو رد فعل على أحداث العالم أو التوتر في المنطقة، لكنها تأتي غداة إعلان واشنطن نشر سلاح نووي محدود القوة للمرة الأولى على غواصة.

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