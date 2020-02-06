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70 وفاة جديدة بوباء كورونا وأمريكا تؤكد 12 إصابة

70 وفاة جديدة بوباء كورونا وأمريكا تؤكد 12 إصابة
http://almnatiq.net/?p=828832
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 70 وفاة و 2,987 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبيه مركز انتشار الوباء.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 560 شخصا وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.

من جهة أخرى، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن إن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الثانية عشرة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.

ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.

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