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ميرانديس يصعق فياريال ويبلغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

ميرانديس يصعق فياريال ويبلغ قبل نهائي كأس ملك إسبانيا
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المناطق - الرياض

حقق ميرانديس المنافس في الدرجة الثانية ثالث مفاجآته في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم هذا الموسم عندما تغلب 4-2 على ضيفه فياريال المنتمي للدرجة الأولى ليبلغ الدور قبل النهائي.

وتقدم ميرانديس مبكرا عبر المهاجم البرازيلي ماتيوس لكن خافيير أونتيفروس أدرك التعادل للفريق الضيف قبل أن يعيد مارتن ميركلانز التفوق لصاحب الأرض من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وأدرك سانتي كازورلا التعادل لفياريال من ركلة جزاء لكن ميرانديس، الذي بلغ الدور قبل النهائي في 2012، استعاد تقدمه للمرة الثالثة عبر أودي أوناينديا.

وهز أنطونيو سانشيز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحجز مكانا لميرانديس في الدور قبل النهائي بعدما أخرج أشبيلية وسيلتا فيجو في الدورين الماضيين.

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