توتنهام إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

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توتنهام إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي
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المناطق - الرياض

قاد سون هيونج-مين فريقه توتنهام هوتسبير لفوز صعب 3-2 على ساوثامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد أن حسم انتصار فريقه من ركلة جزاء نفذها بهدوء.

تقدم توتنهام، الذي سبق له الفوز بكأس الاتحاد ثماني مرات، بعد 12 دقيقة بفضل هدف عكسي من جاك ستيفنز لكن ساوثامبتون أدرك التعادل عبر شين لونج.

وبدا أن ساوثامبتون سيحقق فوزا مستحقا بعد أن أنهى داني اينجس بشكل رائع هجمة مرتدة بعد 72 دقيقة لكن لوكاس مورا أدرك التعادل لتوتنهام.

ومع بحث كل فريق عن هدف الفوز حسم توتنهام الانتصار بعد أن عرقل حارس ساوثامبتون منافسه سون في المنطقة لينفذ اللاعب الكوري الجنوبي ركلة الجزاء بنجاح.

وسيتقابل توتنهام مع نوريتش سيتي في الدور الخامس.

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