أبل تحدث الموقع الإلكترونى ل iCloud لدعم هواتف أندرويد و iOS

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أصدرت شركة أبل تحديثا جديدا لموقع iCloud.com لدعم الهواتف الذكية بشكل كامل، بحيث يتم تصفحه بسلاسة من متصفح الويب الخاص بالهواتف الذكية، ليظهر بواجهة تناسب شاشتها الصغيرة، حيث كان المستخدمون فى السابق يضطرون إلى فتح نسخة سطح المكتب، إذا أرادوا الدخول للموقع من هواتفهم الذكية، ما يجعل تجربة الاستخدام مربكة للغاية

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيمكن الآن للمستخدمين عبر هواتف أندرويد وأيفون الوصول لكافة خدمات آبل مثل الملاحظات والصور والتنبيهات وحتى العثور على الهاتف، لكن الأمر الغريب هو أن أبل تأخرت حتى الآن عن دعم الهواتف الذكية وشاشاتها، بموقع آى كلاود الذى يعتبر الوجهة الأولى لمن أضاع هاتفه ويرغب فى البحث عنه

وكان يعانى بعض المستخدمين من مشاكل فى الموقع عند تصفحه حيث لم يكن بإمكانهم رفع صور جديدة أو إنشاء قوائم تنبيهات، كما يلاحظ غياب بعض الخدمات الأخرى مثل جهات الاتصال والتقويم وحتى تطبيقات iWork مازالت غير متاحة وستدعمها آبل تدريجياً لاحقاً

ولعل واجهة المستخدم الجديدة متاحة بالفعل على iCloud.com ، على الرغم من أنها تقتصر الآن على الخدمات الأربع المذكورة أعلاه: الملاحظات ، الصور ، التذكيرات ، والبحث عن iPhone ، لكن لا تتوفر ميزات iCloud الأخرى