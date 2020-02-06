احدث الأخبار

جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية
أبرز المواد
 بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !
أبرز المواد
 العثور على طفل مفقود في حي العروبة بجانب طريق سريع بالرياض!
أبرز المواد
 بدء الدراسة الأحد القادم للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي بجامعة الأمير فهد بن سلطان
أبرز المواد
 الصين: جوائز مالية مقابل الإبلاغ عن القادمين من إقليم «هوباي»
أبرز المواد
 تورط في محاولة اغتيال “الجبير”.. من هو الرجل الغامض في الحرس الثوري الذي رصدت أمريكا 15 مليون دلار لمن يرشد عنه؟
أبرز المواد
 البرهان يفاجئ الجميع ويكشف عن تعاون بين السودان وإسرائيل والسماح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء السودانية
أبرز المواد
 أبل تحدث الموقع الإلكترونى ل iCloud لدعم هواتف أندرويد و iOS
أبرز المواد
 14 جريحاً في دهس بسيارة بالقدس
أبرز المواد
 “وزارة العمل” تعتزم توفير فرص عمل تقنية وإبداعية عن بعد في القطاع الخاص قريباً
أبرز المواد
 هيئة الأفلام.. قوة ناعمة جديدة تضاف لقوى المملكة
أبرز المواد
 «البنتاغون» يحذّر من عودة «داعش» إذا انسحب الأميركيون من العراق
أبرز المواد
جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية

جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية

أبرز المواد
بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !

بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !

أبرز المواد
العثور على طفل مفقود في حي العروبة بجانب طريق سريع بالرياض!

العثور على طفل مفقود في حي العروبة بجانب طريق سريع بالرياض!

أبرز المواد
بدء الدراسة الأحد القادم للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي بجامعة الأمير فهد بن سلطان

بدء الدراسة الأحد القادم للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي بجامعة الأمير فهد بن سلطان

أبرز المواد

أبل تحدث الموقع الإلكترونى ل iCloud لدعم هواتف أندرويد و iOS

أبل تحدث الموقع الإلكترونى ل iCloud لدعم هواتف أندرويد و iOS
http://almnatiq.net/?p=828850
المناطق_وكالات

أصدرت شركة أبل تحديثا جديدا لموقع iCloud.com لدعم الهواتف الذكية بشكل كامل، بحيث يتم تصفحه بسلاسة من متصفح الويب الخاص بالهواتف الذكية، ليظهر بواجهة تناسب شاشتها الصغيرة، حيث كان المستخدمون فى السابق يضطرون إلى فتح نسخة سطح المكتب، إذا أرادوا الدخول للموقع من هواتفهم الذكية، ما يجعل تجربة الاستخدام مربكة للغاية

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيمكن الآن للمستخدمين عبر هواتف أندرويد وأيفون الوصول لكافة خدمات آبل مثل الملاحظات والصور والتنبيهات وحتى العثور على الهاتف، لكن الأمر الغريب هو أن أبل تأخرت حتى الآن عن دعم الهواتف الذكية وشاشاتها، بموقع آى كلاود الذى يعتبر الوجهة الأولى لمن أضاع هاتفه ويرغب فى البحث عنه

وكان يعانى بعض المستخدمين من مشاكل فى الموقع عند تصفحه حيث لم يكن بإمكانهم رفع صور جديدة أو إنشاء قوائم تنبيهات، كما يلاحظ غياب بعض الخدمات الأخرى مثل جهات الاتصال والتقويم وحتى تطبيقات iWork مازالت غير متاحة وستدعمها آبل تدريجياً لاحقاً

ولعل واجهة المستخدم الجديدة متاحة بالفعل على iCloud.com ، على الرغم من أنها تقتصر الآن على الخدمات الأربع المذكورة أعلاه: الملاحظات ، الصور ، التذكيرات ، والبحث عن iPhone ، لكن لا تتوفر ميزات iCloud الأخرى

روابط ذات صلة

جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية

جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية
بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !

بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !
العثور على طفل مفقود في حي العروبة بجانب طريق سريع بالرياض!

العثور على طفل مفقود في حي العروبة بجانب طريق سريع بالرياض!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*