الصين: جوائز مالية مقابل الإبلاغ عن القادمين من إقليم «هوباي»

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اتسعت إجراءات الحجر الصحي والقيود أمس عبر الصين وخارجها، للقضاء على فيروس كورونا المستجد فيما ارتفعت حصيلته إلى نحو 500 وفاة

وبعد وضع مدينة ووهان ومقاطعتها هوباي (وسط الصين) تحت الحجر الصحي عمليا، فرضت مدن أخرى في شرق البلاد قيودا على عشرات الملايين الإضافيين من السكان. ووجّهت منظمة الصحة العالمية نداءً لجمع 675 مليون دولار، معلنة أنه سيتم إرسال 500 ألف قناع و350 ألف قفاز إلى 24 بلدا، فضلا عن إجراء 250 ألف فحص في أكثر من سبعين مختبرا في العالم

وقلّلت منظمة الصحة العالمية من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير «مبتكرة» يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد. وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة «سكاي نيوز» البريطانية أن باحثين حققوا «تقدما كبيرا» في ابتكار لقاح. وتعليقا على هذه الأنباء، قال طارق جاساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)»

وتوفي 490 شخصا على الأقل في الصين (خارج ماكاو وهونغ كونغ) بسبب الفيروس، أغلبهم في مقاطعة هوباي، بحسب حصيلة رسمية أمس. وتم تأكيد إصابة أكثر من 24 ألف شخص بالفيروس. وبين هؤلاء مولود صيني عمره يوم واحد، بحسب وسائل إعلام صينية عامة، وهو أصغر المصابين

في الأثناء، تم كشف نحو 200 إصابة خارج الصين في عشرين بلدا. وقبالة اليابان في يوكوهاما، سيبقى 3700 شخص من جنسيات مختلفة عالقين لفترة 14 يوما على الأقل، في سفينة الرحلات السياحية، وذلك بعد اكتشاف عشر حالات إصابة بالفيروس في السفينة

وفي هونغ كونغ، عُزل 1800 شخص في الميناء أمس حتى إجراء فحوصات طبية، وذلك بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة على السفينة التي تقلهم. وأعلنت السلطات المحلية الثلاثاء عن أول إصابة فيها. وأغلقت معظم نقاط العبور إلى باقي الصين، وأعلنت أنه ابتداء من السبت المقبل سيفرض الحجر الصحي لأسبوعين على كل القادمين من الصين القارية

إلى ذلك، أعلنت شركتا الطيران الأميركيتان «يونايتد» و«أميركان إيرلاينز» أمس تعليق رحلاتهما إلى هونغ كونغ، وذلك بعد وقف رحلاتهما إلى الصين القارية. كما أوقفت السلطات الإندونيسية مساء الأربعاء الرحلات الجوية مع الصين، ما أدى إلى بقاء آلاف السياح عالقين في جزيرة بالي السياحية

وشددت دول أخرى إجراءاتها. وبدأت إيطاليا حيث تدهور الوضع الصحي لمصابين اثنين فيها، مراقبة حرارة كل القادمين إلى مطاراتها بكاميرات حرارية. وتُشيّد فيتنام مستشفيات ميدانية لمواطنيها العائدين من الصين

وفي هانغشو (تسجيل أكثر من 200 حالة)، وهي مدينة تكنولوجيا وسياحة تقع على بعد 175 كلم جنوب غربي شنغهاي، وُضعت أسيجة خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا»

وخلت الشوارع من المارة، فيما حلقت طائرة عسكرية في الأجواء. وصدرت نداءات عبر مكبرات صوت تقول: «من فضلكم، الزموا منازلكم»، إضافة إلى الدعوة للإبلاغ عن كل شخص قادم من مقاطعة هوباي. وفرضت ثلاث مدن أخرى على الأقل في مقاطعة شيجيانغ الواقعة شرقا، هي تاتشو وونتشو وأجزاء من نينغبو، تدابير مماثلة تشمل نحو 18 مليون شخص

وامتدّت الإجراءات المشددة، أمس، إلى مقاطعات أخرى وصولا إلى المناطق البعيدة في شمال شرقي البلاد القريبة من سيبيريا. في مقاطعة هينان، المحاذية لهوباي، قررت البلدية أن شخصا واحدا من كل أسرة يمكنه مغادرة المنزل مرة كل خمسة أيام. وعرضت على السكان مكافآت مالية لقاء تقديم معلومات عن أشخاص قادمين من هوباي

وقالت وزارة الصحة الصينية أمس: «علينا اتّخاذ إجراءات بالغة الصرامة للمكافحة وللقضاء على كافة أشكال الأعمال المثيرة للاضطراب التي تنفذها قوى معادية». واستقبلت ووهان التي يعيش قطاعها الصحي ضغوطا، الثلاثاء أوائل المرضى في مستشفى جديد شيد في عشرة أيام ويحوي ألف سرير. وسيفتتح قريبا مستشفى ثان، فيما يتم إعداد عشرة مبان قائمة لاستقبال المرضى

وخارج الصين سجلت حالة وفاة نُسبت لفيروس كورونا في الفلبين، وأخرى في هونغ كونغ

ومع حالة الشلل والقيود المفروضة وشبه العزلة عن العالم، قد يتأثر الاقتصاد الصيني لأمد بعيد. ومُددت عطلة السنة الجديدة إلى نهاية الأسبوع في الكثير من مقاطعات الصين وستبقى معظم الشركات والمصانع مغلقة حتى 9 فبراير (شباط) على الأقل

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أمس، إن انتشار الفيروس الجديد سيضيف «ظلالاً أخرى من انعدام اليقين» على النمو الاقتصادي. وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» إن خط إنتاج «إيه – 320» في تيانجين قرب بكين، سيبقى مغلقا إلى فترة غير محددة