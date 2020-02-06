البرهان يفاجئ الجميع ويكشف عن تعاون بين السودان وإسرائيل والسماح للطيران الإسرائيلي بعبور الأجواء السودانية

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http://almnatiq.net/?p=828861
المناطق_متابعات

أعلن رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن اتفاق تم بينه ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية، الإثنين الماضي، على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل.

وحسم البرهان، الجدل بشأن إخطاره لمجلس الوزراء السوداني، وقال إنه أبلغ رئيس المجلس، عبد الله حمدوك، قبل يومين من لقاء نتنياهو وشرح له الخطوط العريضة للقاء.

وقال البرهان، في لقاء صحفي الأربعاء، إنه اتفق مع نتنياهو على التعاون المستقبلي بين البلدين وإن الخطوة التالية متروكة للجهات التنفيذية في السودان.

اللقاء تم بترتيب من أمريكا

وذكر ‏البرهان أن الدعوة التي وجهتها له أمريكا، في اليومين الماضيين لزيارتها، ولقاء نتنياهو في عنتيبي الأوغندية مرتبطان ببعضهما.

وأفاد رئيس مجلس السيادة، أن اللقاء تم بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوقع إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قريبا، وإدماجه في المجتمع الدولي.

وذكر أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بدون أي مطالب أو شروط، وأنه جاء من باب الحرص على الأمن الوطني الشامل للسودان، والبحث في مستقبل العلاقات.

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