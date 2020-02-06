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بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !

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بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !

بدلة إيران “الفضائية” تثير جدلا واسعا.. شاهد كيف انتزعت شعارات “الشيطان الأعظم” !
http://almnatiq.net/?p=828868
المناطق_وكالات

أعلنت إيران، أنها تجري استعدادات لإرسال كبسولات فضائية إلى الفضاء الخارجي في غضون 3 سنوات.

وتسببت أول بدلة فضائية لطهران، في إثارة الجدل عبر “تويتر”، وذلك حين نشر وزير الاتصالات الإيراني صورة زي رائد فضاء عليها العلم الإيراني، وكتب: “بدلة رائد فضاء.. مستقبل مُشرق”.

وانتقد البعض تلك البدلة، مؤكدين أنها خضعت لتعديلات، ونُزع عنها بعض الشارات الأصلية.. وذكر آخرون أنها متاحة للبيع عبر المتاجر الإلكترونية للأطفال بثمن ضئيل.

وأظهرت الصور مكان انتزاع الشعار الأصلي لوكالة ناسا الأمريكية، حيث يبدو وأنه تم إجراء تعديل على البدلة، وإزالة شعار الوكالة الأمريكية، حيث تعتبر طهران أن واشنطن هي “الشيطان الأعظم”.

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