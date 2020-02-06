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جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية

جامعة تبوك تنظم ملتقى الإعلام والجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=828870
المناطق- تبوك
نظمت جامعة تبوك ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام أمس ملتقى الإعلام والجهات الحكومية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي وعدد من المتخصصين والمهتمين بالجوانب الإعلامية وممثلي الوسائل الإعلامية بالمنطقة وذلك على مسرح الدكتور عبدالعزيز العنزي يرحمه الله بالمدينة الجامعية في مدينة تبوك.
وبدأت الفعاليات بآيات من القرآن الكريم  ثم قدم عرض مرئي عن الجامعة، عقب ذلك قدم رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي دبكل العنزي محاضرة بعنوان “علاقة الجهات الحكومية بالإعلام” فيما ألقى رئيس النادي الأدبي بتبوك الدكتور نايف الجهني محاضرة تحت عنوان “الوعي الإعلامي  الدور والأدوات”  عقب ذلك تناول الدكتور العنزي العلاقة بين المؤسسات والإعلام أثناء الأزمات والدور الإعلامي لمسؤولي العلاقات العامة في الجهات الحكومية تلا ذلك محاضرة بعنوان ” النقلة النوعية للإعلام الرقمي” قدمها المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة تبوك الدكتور ماجد بلعلا.
ثم ألقى معالي مدير جامعة تبوك كلمة أكد من خلالها أهمية الإعلام وأن الجامعة حريصة على إقامة مثل هذه الملتقيات معرّجاً على المهارات التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي ومواكبته للتطور الهائل في وسائل التقنية في مجال الإعلام.
وفي ختام الملتقى تم تكريم عدد من مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام.

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