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“السجون” و”صحة الرياض” يقران خطة لتطوير البرامج الوقائية للنزلاء

“السجون” و”صحة الرياض” يقران خطة لتطوير البرامج الوقائية للنزلاء
http://almnatiq.net/?p=828900
المناطق_الرياض

ناقشت “صحة الرياض” مع المديرية العامة للسجون خطة عمل لتطوير أوجه التعاون بين السجون في المنطقة و “صحة الرياض” .
وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن الاجتماع ناقش فيه المجتمعون كافة العوائق والحلول المقترحة لتنظيم آلية سير العمل بما يحقق أعلى درجات التنسيق لتقديم خدمات متميزة وفعالة .
وأضافت : تهدف الخطة إلى تفعيل البرامج الوقائية والعلاجية ، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والنزيلات ، إضافة إلى تفعيل برامج الرعاية الصحية الأولية داخل السجون من خلال افتتاح عيادات بسجون المنطقة وتشغيلها لخدمة السجناء والسجينات ، ودعم الرعاية الصحية بكوادر طبية، وتقديم الإسعافات للحالات الطارئة بشكل سريع.
وتوصل المجتمعون إلى إقرار العمل بالخطة تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ بنودها، على أن تخضع للتقييم المستمر واستمرار التواصل والتنسيق لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية اللازمة لكافة النزلاء والنزيلات.

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