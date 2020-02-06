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الأمم المتحدة تُلغي نقل المرضى من مطار صنعاء بسبب الحوثيين

الأمم المتحدة تُلغي نقل المرضى من مطار صنعاء بسبب الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=828902
المناطق_متابعات

رحلات الطيران لنقل المرضى من مطار صنعاء إلى مصر، والأردن بعد يومين فقط من تدشين الجسر الجوي الطبي، بسبب تعمد الحوثيين تعطيله

وقالت مصادر إن منظمة الصحة العالمية ألغت رحلات طائرات الرحمة من صنعاء إلى عمان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية بعد تعطيل الميليشيات الحوثية الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف في إطار مبادرة إنسانية، وفق لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط

وأطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن في الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأطلق على الطائرات التي ستستخدم في جسر الإخلاء الجوي طائرات الرحمة

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، يوم الإثنين الماضي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية

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