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إنذار ومخالفة منشآت صحية ومهنية في جدة التاريخية

إنذار ومخالفة منشآت صحية ومهنية في جدة التاريخية
http://almnatiq.net/?p=828911
المناطق_جدة

نفذت بلدية جدة التاريخية، مطلع الأسبوع الجاري 128 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية والمهنية، نتج عنها إشعار 96 موقعاً مخالفاً، وإغلاق أربعة من المواقع المخالفة، ضمن جهودها المتواصلة لرصد المخالفات والحد من ظاهرة البيع العشوائي الجائل.

وأفاد رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس أيمن دمنهوري، أن أعمال الفِرق الرقابية أسفرت عن رفع 39 بسطة متنوعة، وصادرت 82 صندوق فواكه وخضروات، داعياً المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن الباعة المخالفين من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية “940” .

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