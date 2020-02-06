الأمير خالد الفيصل يستقبل السفير الأرجنتيني لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .