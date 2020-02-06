استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني .
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
الأمير خالد الفيصل يستقبل السفير الأرجنتيني لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة، مارسيلو جيلاردوني .
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