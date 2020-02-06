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مبادرة مجتمعية لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للمرضى

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“الغذاء والدواء” تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فايروس “كورونا الجديد”

“الغذاء والدواء” تجيز استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فايروس “كورونا الجديد”
http://almnatiq.net/?p=828933
المناطق - واس

أجازتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فايروس كورونا الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة.
وتُمكِّن هذه الكواشف المخبرية من إجراء الاختبار التشخيصي لفيروس كورونا الجديد (2019-coV)، الذي يتم عن طريق أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي من العينة، وبعد ذلك تُستخدم تقنية جزئية تسمى (RT-PCR) للكشف عن الفايروس.
وأكدت الهيئة أن سرعة إجازة هذه الكواشف المخبرية لتشخيص المشتبه بإصابتهم والسماح بدخولها واستخدامها يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية لضمان صحة المواطن والمقيم والزائر، والمساعدة في الحد من انتشار الفايروس.

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