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بدء تنفيذ خطط الإخلاء بمدارس دومة الجندل

بدء تنفيذ خطط الإخلاء بمدارس دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=828936
الجوف - محمد الحسن

بدأ قسم الأمن و السلامة بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بتنفيذ خطط الإخلاء ببعض مدارس المحافظة وذلك ضمن الخطة المعتمدة للتنفيذ بإشراف مدير مكتب التعليم الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح و مشرف الأمن و السلامة بالمكتب الأستاذ سلطان بن عبدالكريم الزارع  .

ونفذت خطط الإخلاء بتنفيذ رجال الدفاع المدني بالتعاون مع قادة المدارس ومشرفي الأمن و السلامة بالمدارس حيث كانت بمتابعة مدير الدفاع المدني العقيد خالد البراك  .

ومن أهداف الأمن والسلامة في تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس تحقيق بيئة آمنة وخالية من حدوث أي نوع من أنواع المخاطر قدر المستطاع ، والتقيد بكافة المعايير الدولية الخاصة بالأمن، والسلامة ، والحرص على نشر الوعي الكافي حول الأمن، والسلامة للعاملين في المدارس وتوفير وسائل مكافحة الحرائق داخل المدارس وكيفية التعامل معها .

وقدم مدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد الوشيح باسمه وكافة منسوبو المدارس للبنين و البنات شكره و تقدير لمدير الدفاع المدني العقيد خالد البراك والشكر موصول للضباط و الأفراد سائلا الله لهم التوفيق و النجاح دائما .

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