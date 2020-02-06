مستشفى شرق جدة تحصد أربع سنوات كمركز تدريبي لبرنامج جراحة الأطفال لمدة أربع سنوات

جدة - عادل الزهراني

حققت مستشفى شرق جدة إنجازا جديد بحصولها على تجديد إعتماد برنامج جراحة الأطفال من قبل لجنة الإعتماد بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة أربع سنوات مع زيادة الطاقة الإستيعابية للمتدربين .

حيث إعتمدت اللجنة قسم جراحة الأطفال كمركز تدريبي مشترك لأطباء الزمالة السعودية وذلك بعد إجتيازه لجميع الإشتراطات وتنفيذه لكافة المتطلبات العلمية والعملية المطلوبة من قبل اللجنة في هذا الإطار .

ويعد هذا الإعتماد إنجازاً جديداً للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويهدف الى تسخير كافة الامكانات الادارية والتعليمية بالمراكز التدريبية لأهداف التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية ويضاف لبقية الإنجازات التي حققتها المستشفى . كما نوهت رئيسة قسم جراحة الأطفال الدكتورة / حنان جاوا ، بأن هذا الإعتماد تم بفضل من الله ثم بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق قسم جراحة الأطفال كلاً من الدكتور مراد الصايغ إستشاري أطفال و المسئول عن التدريب في برنامج جراحة طب الأطفال والدكتور ناصر شكري ، نائب مسئول التدريب مما أثمر عن تحقيق النجاح .

والجدير ذكره أن إدارة المستشفى تعمل جاهدة على الإستمرار في بذل كافة جهودها للحصول على الإعتمادات المماثلة لمختلف الأقسام الطبية والفنية دعماً منها لإنجاح كافة البرامج التدريبية والتعليمية التي تنفذها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمواكبة رؤى وتطلعات الوزارة المتوافقة مع خطط التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .