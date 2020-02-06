مبادرة مجتمعية لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للمرضى

المناطق - الرياض

انطلقت مبادرة ” عضيد” بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى “عناية ” ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والتي تسعى لتقديم الخدمات المتخصصة للرعاية الصحية المنزلية.

وجرى خلال التدشين توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين “عضيد” و” عناية ” والتي تضم مجموعة من الأطباء والخبرات الطبية في جميع التخصصات لتقديم الخدمات الطبية لمستفيدي ” رعاية ” .

وأضاف السويلم ” المرحلة التي أعدتها عضيد تعتبر خطوة نفخر ونعتز بها وأنها في الطريق الصحيح وأن مثل هذه المبادرات هي الوقود لقيمنا الاجتماعية “

من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن السويلم الرئيس التنفيذي لجمعية “عناية ” على أن التعاون مع عضيد يعتبر خطوة إنسانية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمساهمة مع القطاع الخيري في التخفيف من معاناة المرضى خصوصا المحتاجين للعلاج لتقديم الخدمات الصحية لكبار السن والمعاقين والأطفال.

وبين مراكزنا الصحية في عناية تعالج أكثر من 30 الف مريض في السنة بالإضافة لأكثر من 2500 مريض لإجراء عمليات جراحية منها القلب والكلى و أمراض السرطان والأمراض المستعصية وعمليات الولادة .

كما بين الدكتور رشيد العيد الرئيس التنفيذي لعضيد بأن الدور المجتمعي والإنساني هو المرتكز الرئيسي لهذه المبادرة وهناك فئة غالية خصوصا من أبناء هذا البلد والمقيمين لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات الطبية

وأضاف : هذا هو دورنا في ” عضيد ” للتكاتف ودعم هذه الفئات والتي تعكس تربيتنا وعادتنا الاجتماعية وأن التعاضد من أصالة وعروق الإنسان السعودي ونحن لم نأتي بشي جديد وهذه بداية البذرة لمجموعة من المبادرات القادمة لـ “عضيد ” ونتمنى أن يحذو حذونا القطاعات الخاصة

واكد بأن اتفاقية ” عضيد ” مع عناية هي اتفاقية دائمة لتقديم الخدمة للمحتاجين والمستفيدين من جمعية عناية الخيرية ونتمنى أن نلمس البيوت بلمسة داعمة وحانية وأن نكون السبب بعد الله لشفاء وتعافي الحالات غير القادرة على دفع تكاليف العلاج.

يذكر ان المبادرة تهدف لتصحيح مفهوم الرعاية الصحية المنزلية للمجتمع وتعريفهم بأهميتها حيث أنها رعاية مكملة للخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات.