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ضمن مبادرة انسنة المدن .. أمانة الاحساء تشرع في تطوير مضمارها للمشاة

ضمن مبادرة انسنة المدن .. أمانة الاحساء تشرع في تطوير مضمارها للمشاة

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مبادرة مجتمعية لتقديم الرعاية الصحية المنزلية للمرضى

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ضمن مبادرة انسنة المدن .. أمانة الاحساء تشرع في تطوير مضمارها للمشاة

ضمن مبادرة انسنة المدن .. أمانة الاحساء تشرع في تطوير مضمارها للمشاة
http://almnatiq.net/?p=828956
المناطق - الأحساء

ضمن مبادرة مشاريع انسنة المدن بدأت أمانة الاحساء في اعمالها لتطوير مضمار المشاة المحاذي لمبناها بطول 2 كيلومتر مربع ، وأوضح امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان المشروع تسعى من خلاله الأمانة الى تعزيز ممارسة رياضة المشي وفق الأطر الصحية المتوافقة مع مبادرة انسنة المدن والتي تهدف الى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة ، وكذلك كون مضامير المشاة تُعد احد العناصر الهامة في المدن لإبراز الجانب الإجتماعي والبدني لقاطني المدينة ويتمثل ذلك في تشجيع الساكنين على ممارسة رياضة المشي وبالتالي تعزيز البُعد الإجتماعي والنفسي في حياة الناس مما يُحقق التفاعل الإيجابي بين المدينة وساكنيها ، وأشار الملحم الى ان المشروع يتضمن ( تركيب مقاعد للجلوس ، التشجير والاحواض الزراعية ، محطات للألعاب الرياضية ، مسارات خاصة للدراجات الهوائية وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة ) .

وأضاف الملحم .. شرعت الأمانة مؤخراً في تنفيذ مبادرة لتركيب ( حاويات نفايات  تعمل بالطاقة الشمسية ) تحوي حاوية داخلية سعتها “120 لتر ” بالإضافة الى مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها الى 360 لتر ، كمايتم من خلالها ً بث شبكة الانترنت اللاسلكية على امتداد مسارات مضمار الأمانة وبالتالي يتمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة ، بالإضافة الى ان الحاويات تحوي استشعاراً الكترونياً يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه ، وكذلك تم تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وارسال الإشارات التنبيهية لقائدي مركبات ” رفع النفايات ” والتوجه لتفريغها ، ومثل هذه المبادرة تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية ، إضافةً الى تحسين المظهر العام لنقاط تجميع النفايات وكذلك المحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع .
وتقدمت الأمانة بإعتذارها للمواطنين والمقيمين نظير بدء الاعمال في المضمار سعياً الى دعم البُعد الإنساني في الحاضرة وإيجاد بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المرافق الخدمية .

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