ضمن مبادرة انسنة المدن .. أمانة الاحساء تشرع في تطوير مضمارها للمشاة

وأضاف الملحم .. شرعت الأمانة مؤخراً في تنفيذ مبادرة لتركيب ( حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية ) تحوي حاوية داخلية سعتها “120 لتر ” بالإضافة الى مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها الى 360 لتر ، كمايتم من خلالها ً بث شبكة الانترنت اللاسلكية على امتداد مسارات مضمار الأمانة وبالتالي يتمكن المشاة من الاستفادة من هذه الخدمة ، بالإضافة الى ان الحاويات تحوي استشعاراً الكترونياً يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه ، وكذلك تم تخصيص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وارسال الإشارات التنبيهية لقائدي مركبات ” رفع النفايات ” والتوجه لتفريغها ، ومثل هذه المبادرة تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية ، إضافةً الى تحسين المظهر العام لنقاط تجميع النفايات وكذلك المحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع .

وتقدمت الأمانة بإعتذارها للمواطنين والمقيمين نظير بدء الاعمال في المضمار سعياً الى دعم البُعد الإنساني في الحاضرة وإيجاد بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المرافق الخدمية .