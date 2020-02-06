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بلدية وسط الدمام تغلق مصنعين مخالفين للخرسانة الجاهزة

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بلدية وسط الدمام تغلق مصنعين مخالفين للخرسانة الجاهزة

بلدية وسط الدمام تغلق مصنعين مخالفين للخرسانة الجاهزة
http://almnatiq.net/?p=828959
المناطق - الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام مصنعين للخرسانة الجاهزة، وذلك لمخالفتهما للأنظمة ومزاولتهما النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى وجودهما داخل النطاق العمراني.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية قامت أمس الأربعاء بإغلاق مصنعين للخرسانة الجاهزة وبشكل نهائي، وذلك لوقوعهما ضمن النطاق العمراني، إضافة لمخالفتهما، ومزاولتهما النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مشيراً إلى أنه تم منحهم المهلة سابقا للانتقال الى موقع بديل خارج النطاق العمراني، وبعد انتهاء المهلة المحددة تم تمديدها حتى يقوما بالانتقال الى مواقع خارج النطاق العمراني وبالطرق النظامية، إلا أن أصحاب المصنعين لم يبديا أي تجاوب في المبادرة للبحث عن موقع بديل رغم التأكيد عليهما أكثر من مرة على ضرورة انتقالهما لخارج النطاق العمراني.

وأفاد الشمري بأن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة والتي تمارس أنشطتها بالقرب من المخططات السكنية  .

وأشار الى أن وجود المصانع داخل النطاق العمراني له ضرر كبير على البيئة، وهو ما أثار استياء العديد من الأهالي في المنطقة المحيطة بالمصانع والذين طالبوا بإزالتهما ، مشدداً على أنه لا مجال للتهاون مع أي ضرر على الصحة العامة، وأن الأمانة تعمل على الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، من أي أسباب تضر بذلك.

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