وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية محافظة تيماء

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زار وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري اليوم بلدية محافظة تيماء واطلع على سير العمل في البلدية ومنجزاتها.

وخلال الزيارة عقد وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة لقاءً مع رؤساء الإدارات والأقسام في البلدية بحضور رئيس بلدية تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي نوقش من خلاله المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية والاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.

وأبدى المهندس العميري إعجابه بما شاهده داعياً منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من دعم لا محدود لرفاهية المواطن وفي ظل رؤية المملكة 2030.