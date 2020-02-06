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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية
http://almnatiq.net/?p=828971
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد عبد العزيز قطان.

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