براءة ترامب.. فرح في أمريكا ولطم وبكاء في طهران وأنقرة والدوحة

المناطق - يوسف المطيري

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس “دونالد ترامب” من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، بعد أن انتهت نتائج التصويت في مجلس الشيوخ إلى أن ترامب غير مذنب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس، وهما تهمتان وجههما مجلس النواب في ديسمبر الماضي إلى ترامب.

وتزامنت هذه التبرئة مع غضب عارم عم وسائل الإعلام التابعة لمثلث الشر في منطقة الشرق الأوسط “قطر، إيران وتركيا” بعد أن كانوا يأملون في إثبات التهمة على ترامب وعزلة بعد ما زاد عليهم الضغوط خلال الفترة الماضية.

ففي إيران ذهبت وسائل الإعلام للقول بأن التبرئة مؤقتة وان ترامب لن يفلت من هذه التهم وستلاحقه، مشيرة ان هناك جلسة أخرى أمامه وسينال فيها عقابة.

أما في قطر تداولت وسائل الإعلام التابعة لنظام الحمدين تصريحات النواب الديمقراطيين ومحاولة تأكيد أن هذه التبرئة لا قيمة لها، كما تناولت هذه الوسائل وبشكل بارز موقف رئيسة مجلس النواب الأمريكي، “نانسي بيلوسي” من قرار التبرئة.

وفي أنقرة قالت وسائل الإعلام التركية أن ترامب نال جزاءة قبل خوض الانتخابات الرئاسية، فيما ذهب بعض تلك الوسائل للزعم بأن ترامب سقط في فخ حاوله تركيع تركيا.

ويمثل تصويت البراءة نهاية عملية إقالة ترامب بشكل رسمي، بعد أن حظى ترامب بإجمالي 53 صوتاً مؤيدًا لبراءته مقابل 47 يرون أنه مذنب.