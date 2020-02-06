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الأمير تركي بن طلال يعلن تخصيص أكثر من 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير

الأمير تركي بن طلال يعلن تخصيص أكثر من 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير

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الأمير تركي بن طلال يعلن تخصيص أكثر من 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير

الأمير تركي بن طلال يعلن تخصيص أكثر من 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير
http://almnatiq.net/?p=828977
المناطق - عسير

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير عن تخصيص أكثر من 17 مليون م² للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير والتي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومتر شمال غرب محافظة خميس مشيط).
من جهة أخرى التقى سموه مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم لبحث سُبل النهوض بالتنمية الصناعية في المنطقة، وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بعسير ومراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المنطقة.
وأكد مدير عام “مدن” أن أمير منطقة عسير يتابع المشروع “شخصياً”، وقد وجّه بتسهيل كل العقبات التي قد تواجهه، سعياً لإرساء التنمية الشاملة وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة، مشيراً إلى أن التخصيص جاء ثمرة لجهود عدة جهات على رأسها إمارة المنطقة بالشراكة مع “مدن” وأمانة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير، وغرفة أبها.
وقد ثمّن مدير عام “مدن” لسمو أمير منطقة عسير اهتمامه وحرصه الشديد على تذليل كافة الصعوبات وتجاوز التحديات أمام تعزيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، واستغلال ثرواتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
من جانبه قدم أمير منطقة عسير شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي بعد الموافقة على تخصيص أرض المشروع، فيما ثّمن دور “مدن” كمساهم رئيس في الارتقاء بالصناعة السعودية باعتبارها محوراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، منوهاً بأهمية التعاون من أجل تنمية القطاع الصناعي بمنطقة عسير.
يذكر أن تأسيس المدينة الصناعية الأولى في عسير يعود إلى عام 1990م على مساحة 2,7 مليون م²، بها 157عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء، حيث تُشكّل الصناعات التحويلية الأخرى والطباعة والمركبات والمقطورات والآلات والمعدات والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومنتجاتها وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المُكرّرة والمعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات أبرز الصناعات القائمة والمستهدفة.

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