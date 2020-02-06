سفير أمريكا لدى المملكة: “الأحساء مخزون تراثي وثقافي”

الاحساء - المناطق

الأحساء جميلة بمخزونها الثقافي والتراثي، وتمتلك العديد من مقومات السياحة الناجحة، في ظل التطور التنموي والحضاري الذي تشهده المنطقة” بهذه الكلمات عبّر سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة “جون ابي زيد” اثناء زيارته الخميس 6 فبراير 2020 لأمانة الأحساء، بمعية القنصل الأمريكي العام في الظهران راتشنا كورهونن، واصفاً العلاقات الثنائية السعودية الأميريكية بالقوية جداً.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر أمانة الأحساء، أمين الأحساء المهندس .عادل بن محمد الملحم، حيث شارك السفير في العرضة السعودية التي كانت في استقبال الوفد، كما اطلع السفير جون أبي زيد والوفد المرافق على ملفات الأحساء العالمية والإقليمية، منها مبادرة أمانة الأحساء حول انضمامها إلى منظمة المدن المبدعة في اليونسكو عبر مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، إضافة إلى تسجيل الأحساء كموقع تراث عالمي، واعتبارها عاصمة للسياحة العربية 2019.

كما وأطلع على شواهد من التراث الأحسائي القديم ورحلة الأحساء في محافظتها على التراث وتناقله عبر الأجيال، في الوقت الذي وقف فيه السفير على العديد من نماذج من انتاج الواحة الزراعية ومحاصيلها المميزة والأكلات الشعبية الاحسائية.

بعد ذلك، زار السفير جون ابي زيد، مشروع قلعة أمانة الأحساء لمشاهدة الأعمال والتجهيزات التي تنفذها الأمانة خلال الفترة الحالية والتي تحاكي التراث العمراني القديم، والمستوحاة من الطبيعة التاريخية للعديد من المواقع الأثرية في المنطقة.

في حين، قدم أمين الأحساء شكره وتقديره للسفير جون أبي زيد على زيارته للأمانة، مؤكداً طيب العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقوة الصداقة الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات التي تؤكد أهميتها حكومتنا الرشيدة – يحفظها الله – .

