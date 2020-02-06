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إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج

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إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج
http://almnatiq.net/?p=828995
المناطق - الرياض

تابعت وزارة التعليم، ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خام الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية، إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي عملية الإجلاء؛ انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من وزير التعليم، وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن.

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