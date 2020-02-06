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محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة

محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة

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محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة

محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=828997
المناطق- تبوك:

استقبل محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مكتبه أمس بمقر المحافظة رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة محمد احمد أبو صالح يرفقه أعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد اعتماد الجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ورحب الحربي برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهنأهم على الثقة الممنوحة لهم, سائلًا الله لهم التوفيق والسداد متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق رؤية الجمعية وأداء رسالتها وتحقيق أهدافها ومواصلة التميز في خدمة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030 وما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم واهتمام لا محدود للجمعيات الخيرية.
وفي نهاية اللقاء عبر رئيس الجمعية عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على ما أسداه من توجيهات والتي سيكون لها الأثر البالغ في الجمعية وبرامجها وأنشطتها.

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