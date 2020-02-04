احدث الأخبار

فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة
منطقة الباحة
 بلدية “وادي الدواسر”: سيتم إلغاء أحواش الإبل التي لم يراجع أصحابها قسم الاستثمار
منطقة الرياض
 محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة
منطقة تبوك
 إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج
أبرز المواد
 سفير أمريكا لدى المملكة: “الأحساء مخزون تراثي وثقافي”
المنطقة الشرقية
 الأمير خالد بن سلطان يدشن مركز مدينة سلطان الطبي
محليات
 الأمير تركي بن طلال يعلن تخصيص أكثر من 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير
الاقتصاد
 براءة ترامب.. فرح في أمريكا ولطم وبكاء في طهران وأنقرة والدوحة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية
أبرز المواد
 الأوروبي يطالب بوقف قصف إدلب ودخول مساعدات إليها
أبرز المواد
 وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية محافظة تيماء
منطقة تبوك
 استطلاع حكومي إيراني: 80% من الإيرانيين لن يشارکوا بالانتخابات
أبرز المواد
فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة

فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة

منطقة الباحة
بلدية “وادي الدواسر”: سيتم إلغاء أحواش الإبل التي لم يراجع أصحابها قسم الاستثمار

بلدية “وادي الدواسر”: سيتم إلغاء أحواش الإبل التي لم يراجع أصحابها قسم الاستثمار

منطقة الرياض
محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة

محافظ ضباء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المستقبل لرعاية الأيتام في المحافظة

منطقة تبوك
إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونج كونج

أبرز المواد

فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة

فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=829003
المناطق-الباحة

ضمن جهود جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة المستمرة لتفعيل الحراك الفني والثقافي بالمنطقة عقدت لجنة الفنون التشكيلية لقاء ضم عدداً من الفنانين التشكيليين بالمنطقة بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة، بهدف تبادل الأراء والأفكار بما يخدم حركة الفن التشكيلي بالمنطقة. وأوضح رئيس لجنة الفنون التشكيلية عبدالمجيد عبدالرزاق الغامدي بأن اللقاء كان مثمراً ومتميزاً وضم عدد من قادة الحركة التشكيلية بالمنطقة والذين قدموا العديد من الافكار والمقترحات المميزة، كما ابدى العديد منهم استعدادهم لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية من خلال الجمعية.
وأكد رئيس اللجنة بأنه وفريق العمل سيعملون بشكل مستمر مع الفنانين بالمنطقة على تفعيل جميع المقترحات والافكار التي تم تداولها في اللقاء، مثمناً لجميع الفنانين الحاضرين تجاوبهم وحضورهم ومبادراتهم.
من جهته اكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الاستاذ علي بن خميس البيضاني بأن الجمعية هي بيت الجميع وتسعد دائماً باللقاءات التي تعقد مع المنتمين للثقافة والفنون بالمنطقة، وسوف نسعى لتقديم كل ما يمكننا لدعم ما تم التوصل له توصيات بالتعاون مع جميع الفنانين.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
محافظ بني حسن يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة

محافظ بني حسن يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة
مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول

مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*