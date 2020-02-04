فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة

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ضمن جهود جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة المستمرة لتفعيل الحراك الفني والثقافي بالمنطقة عقدت لجنة الفنون التشكيلية لقاء ضم عدداً من الفنانين التشكيليين بالمنطقة بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة، بهدف تبادل الأراء والأفكار بما يخدم حركة الفن التشكيلي بالمنطقة. وأوضح رئيس لجنة الفنون التشكيلية عبدالمجيد عبدالرزاق الغامدي بأن اللقاء كان مثمراً ومتميزاً وضم عدد من قادة الحركة التشكيلية بالمنطقة والذين قدموا العديد من الافكار والمقترحات المميزة، كما ابدى العديد منهم استعدادهم لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية من خلال الجمعية.

وأكد رئيس اللجنة بأنه وفريق العمل سيعملون بشكل مستمر مع الفنانين بالمنطقة على تفعيل جميع المقترحات والافكار التي تم تداولها في اللقاء، مثمناً لجميع الفنانين الحاضرين تجاوبهم وحضورهم ومبادراتهم.

من جهته اكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الاستاذ علي بن خميس البيضاني بأن الجمعية هي بيت الجميع وتسعد دائماً باللقاءات التي تعقد مع المنتمين للثقافة والفنون بالمنطقة، وسوف نسعى لتقديم كل ما يمكننا لدعم ما تم التوصل له توصيات بالتعاون مع جميع الفنانين.