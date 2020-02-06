بعد عضل دام 15 عاما.. المحكمة تزوج معضولة عنيزة من عازف العود

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أغلقت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، قضية معضولة عنيزة، وذلك بعد إصدارها حكما نهائيا يقضي بثبوت العضل، ونقل تزويج الفتاة للمحكمة أو من تراه، أو تفويض أحد المأذونين بإجراء ذلك.

وتعود التفاصيل إلى نحو 15 عاما،بـ«عدم التكافؤ الديني»حين تقدم شاب لخطبة فتاة ورفضت أسرتها الخطبة بحجة أن المتقدم كان يعزف آلة موسيقية «عود»في أحد المخيمات البرية، واصفين ذلك بـ«عدم التكافؤ الديني»، في حين استمر الخاطب بالتقدم للفتاة، إلا أنه قوبل بالرفض كل مرة، ما حدا بالمعضولة إلى التوجه إلى المحكمة العامة في محافظة عنيزة لإثبات العضل، متهمة إخوتها بعضلها ومنعها من الزواج، ليصدر حكم قضائي آنذاك بعدم وجود العضل ومنع تزويجها من المعلم لأنه «غير متكافئ دينيا» معها، ليتم الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف التي أصدرت حكما نهائيا يقضي بثبوت العضل.