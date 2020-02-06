“بن فحاس” يُسلم المنزل السابع بالحفائر

المناطق - عسير

سلَم فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمشاركة سعادة رئيس مركز الحفائر الأستاذ ضويحي آل مشني وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط الأستاذ مشبب آل عمير ؛ المنزل السابع بمركز الحفائر لأسرة محتاجة .

وأكد بن فحاس بأن “بر أبها” وبفضل الله ساهمت في بناء المنزل وتأثيثه ؛ ويعد هذا المنزل السابع مما ساهمت فيه الجمعية بالحفائر والمنزل لإسكان الأسر المحتاجة سعياً منها لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حاجات المواطنين المحتاجين .

بعد ذلك قدم رئيس جمعية عثمان بن عفان بالحفائر درعاً تكريمياً لإبن فحاس لقاء ماتقدمه “بر أبها” من أعمال اجتماعية واضحة في خدمة الأسر المحتاجة .

وللعلم أصبح إجمالي عدد المساكن المسلمة من قبل بر أبها 250 وحدة سكنية .

