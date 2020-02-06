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جامعة الملك خالد تطلق الأولمبياد الرياضي في نسخته السادسة الأحد القادم

جامعة الملك خالد تطلق الأولمبياد الرياضي في نسخته السادسة الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=829030
المناطق - عسير

تنظم عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد ممثلة في وكالة العمادة للأنشطة الرياضية، الأولمبياد السادس للفصل الدراسي الثاني للعام 1441هـ، وذلك يوم الأحد القادم، في الملعب الجامعي بمقر الجامعة الرئيس (قريقر).

وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية الدكتور خليل إبراهيم عسيري أن الأولمبياد يستمر حتى السابع من رجب القادم، ويتضمن خمس ألعاب لهذا الفصل الدراسي، هي بطولة كرة القدم، وبطولة السباحة، وبطولة كرة الطاولة، وبطولة كرة الطاولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطولة ألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن تنظيم هذا الأولمبياد يهدف إلى تعزيز الحركة الرياضية في الجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، والتي ستنعكس بشكل واضح على المجتمع ككل، بزيادة الممارسين للرياضة بكافة أشكالها، كما أن هذا الأولمبياد الرياضي يعد النواة الحقيقية لتزويد منتخبات الجامعة المختلفة بلاعبين مميزين ينافسون في بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات، والذي يشكل بدوره رافدًا رئيسًا لمنتخبات المملكة الرياضية.

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