قبول أكثر من 150 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

المناطق - عسير

بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خرج معهد الخليج للتدريب والتعليم بعسير عدد 38 متدرب ومتدربة من فئة الصم في أول دورة تدريبية مجانية مُكثُفة لهذه الفئة في مجال استخدام الحاسب الألى في الأعمال المكتبية بواقع 120 ساعة تدريبية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الايمان بأهمية منح كافة أفراد المجتمع فُرصا متساوية، إلى جانب سعيها في المساهمة بتنمية المجتمع، وتمكين الشباب من مختلف الفئات خاصة فئة الصم لدمجهم في المجتمع وسوق العمل

, وقامت إدارة التدريب الأهلي بالتدريب التقني ومعهد الخليج بتجهيز قاعات خاصة تتلاءم مع متطلبات فئة الصُمً حيث تم توفير المدربين المختصين ومترجمي لغة الإشارة لإيصال المعلومات ليتسنى لهم الاستفادة والتدرّب بسهولة وفاعلية .

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أشهر سيمنح المشاركين فيها شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي بأن فئة الصم بالمنطقة تجد رعاية واهتمام من قبل سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الذي يتابع بشكل دوري كل ما من شأنه خدمة هذه الفئة الغالية، كما تحرص الإدارة على التفاعل مع كل أطياف المجتمع فيما يخص الجانب التقني والمهني الذي يوفر الدورات التدريبية المناسبة لكل فئة، حيث يوجد لدينا في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير أكثر من 150 متدرباً ومتدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية المناسبة لهم .

