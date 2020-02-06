احدث الأخبار

“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة
منطقة القصيم
 تعليم الشرقية احتفل بتكريم “219” سفيراً للتفوق من أبنائه الطلبة للعام الدراسي 1439/1440هـ
منطقة عسير
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الصيني
أبرز المواد
 بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية
منطقة عسير
 قبول أكثر من 150 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تطلق الأولمبياد الرياضي في نسخته السادسة الأحد القادم
منطقة عسير
 “بن فحاس” يُسلم المنزل السابع بالحفائر
منطقة عسير
 بعد عضل دام 15 عاما.. المحكمة تزوج معضولة عنيزة من عازف العود
منطقة القصيم
 تعليم عنيزة تنفذ حملات توعوية للتعريف بسبل الوقاية من «فيروس كورونا»
منطقة القصيم
 “تعليم القصيم” ينفذ حزمة من البرامج التوعوية بفيروس “كورونا”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي وكيل الامارة المساعد للشؤون التنموية ومحافظ المذنب
منطقة القصيم
 فنون الباحة تلتقي بالفنانين التشكيليين بالمنطقة
منطقة الباحة
“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة

“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة

منطقة القصيم
تعليم الشرقية احتفل بتكريم “219” سفيراً للتفوق من أبنائه الطلبة للعام الدراسي 1439/1440هـ

تعليم الشرقية احتفل بتكريم “219” سفيراً للتفوق من أبنائه الطلبة للعام الدراسي 1439/1440هـ

منطقة عسير
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الصيني

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الصيني

أبرز المواد
بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

منطقة عسير

تدريب 38 من فئة الصم بدورة الحاسب الآلي

قبول أكثر من 150 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

قبول أكثر من 150 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير
http://almnatiq.net/?p=829034
المناطق - عسير

بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير خرج معهد الخليج للتدريب والتعليم بعسير عدد 38 متدرب ومتدربة من فئة الصم في أول دورة تدريبية مجانية مُكثُفة لهذه الفئة في مجال استخدام الحاسب الألى في الأعمال المكتبية بواقع 120 ساعة تدريبية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الايمان بأهمية منح كافة أفراد المجتمع فُرصا متساوية، إلى جانب سعيها في المساهمة بتنمية المجتمع، وتمكين الشباب من مختلف الفئات خاصة فئة الصم لدمجهم في المجتمع وسوق العمل
, وقامت إدارة التدريب الأهلي بالتدريب التقني ومعهد الخليج بتجهيز قاعات خاصة تتلاءم مع متطلبات فئة الصُمً حيث تم توفير المدربين المختصين ومترجمي لغة الإشارة لإيصال المعلومات ليتسنى لهم الاستفادة والتدرّب بسهولة وفاعلية .
واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أشهر سيمنح المشاركين فيها شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي بأن فئة الصم بالمنطقة تجد رعاية واهتمام من قبل سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الذي يتابع بشكل دوري كل ما من شأنه خدمة هذه الفئة الغالية، كما تحرص الإدارة على التفاعل مع كل أطياف المجتمع فيما يخص الجانب التقني والمهني الذي يوفر الدورات التدريبية المناسبة لكل فئة، حيث يوجد لدينا في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير أكثر من 150 متدرباً ومتدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية المناسبة لهم .

روابط ذات صلة

تعليم الشرقية احتفل بتكريم “219” سفيراً للتفوق من أبنائه الطلبة للعام الدراسي 1439/1440هـ

تعليم الشرقية احتفل بتكريم “219” سفيراً للتفوق من أبنائه الطلبة للعام الدراسي 1439/1440هـ
بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية
جامعة الملك خالد تطلق الأولمبياد الرياضي في نسخته السادسة الأحد القادم

جامعة الملك خالد تطلق الأولمبياد الرياضي في نسخته السادسة الأحد القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*