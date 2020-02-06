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بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

منطقة عسير

بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=829038
المناطق ـ بلقرن

استعادت بلدية بلقرن بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية نحو4250 م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمنتزه شيبانه ، وتشمل الإحداثيات غرف عشوائية وأحواش .

من جهته أكد رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات ، مشدداً على أن بلدية بلقرن لن تتهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها .

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